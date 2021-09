Verdeazzurro, sport di base in festa: in 6mila sulla riviera romagnola con AiCS

ROMA – Dieci campionati, momenti formativi, e poi sport spettacolo: torna in riviera romagnola “Verde Azzurro”, il grande evento multisportivo di fine estate promosso dall’Associazione italiana cultura sport, tra i primi enti di promozione sportiva del Paese.

La manifestazione, giunta alla sua 30esima edizione e iniziata a fine agosto a Misano Adriatico, vivrà il suo culmine da oggi a domenica tra Cervia e Cesena con l’assegnazione dei titoli di campioni italiani AiCS in diverse discipline sportive: dal pattinaggio artistico al volley, dalla danza sportiva all’atletica, passando da tennis, beach tennis, beach volley, basket e powerlifting. Non mancheranno i momenti formativi, come quello sull’intelligenza emotiva destinato agli allenatori dei bambini e che rientra nel progetto europeo “Coaches with skills” (domani pomeriggio alla Casa del volontariato di Cervia).

Per Bruno Molea, presidente nazionale AiCS, “essere riusciti anche quest’anno a organizzare una grande manifestazione nazionale come Verde Azzurro ci riempie di orgoglio. Festeggiamo 30 anni con un’edizione che vuole essere sicura per tutti, ma al tempo stesso emozionante e coinvolgente. L’elevata adesione di atleti e squadre da tutta Italia ci conferma che ovunque c’è voglia di sport, ma anche di socialità e condivisione: su questo, AiCS è pronta a rispondere, grazie anche all’ospitalità offerta dalla Riviera romagnola e alla collaborazione delle istituzioni”.