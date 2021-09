Al via i ‘Virtual Open Days’ dell’Università Statale di Milano

MILANO – Anche quest’anno l’università Statale di Milano annuncia una due giorni di open day da remoto per promuovere i suoi corsi di master e perfezionamento in partenza col nuovo anno accademico. Il 16 e 17 settembre (ore 15-19) è tempo di ‘Virtual Open Days’: format totalmente online, con presentazioni live, eventi e faccia a faccia con docenti ed esperti, anche per questa seconda edizione dedicata ai percorsi di formazione post laurea rivolti a neolaureati, giovani professionisti e dirigenti di ogni settore che vogliano approfondire le proprie conoscenze o indirizzarsi verso nuovi ambiti professionali.

Si parte il 16 settembre, con la presentazione dei master e dei corsi di perfezionamento del primo semestre nelle aree di Scienze Politiche Economiche e Sociali, Scienze e Tecnologie, Agraria, Medicina Veterinaria, Studi Umanistici e Giurisprudenza, mentre il programma del 17 settembre è incentrato sui corsi post laurea delle aree di Medicina e Chirurgia e di Scienze del Farmaco.

Per iscriversi e per ottenere maggiori informazioni si può visitare il sito dell’ateneo.