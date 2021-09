Industria, Fortuna (Unicusano): “Dato produzione superiore alle attese”

ROMA – “Questo è un dato importante se consideriamo che il centro studi di Confindustria per il mese di luglio aveva previsto una diminuzione dello 0,7%. Dunque non solo non vi è stata una diminuzione, ma addirittura un incremento dello 0,8% rispetto al mese precedente. Un incremento superiore alle attese degli analisti, che avevano previsto un aumento dello 0,1%”. Così Fabio Fortuna, economista e rettore dell’UniCusano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus per commentare i dati Istat sull’aumento a luglio della produzione industriale dello 0,8% sul mese precedente e del 7% sull’anno.

“E’ significativo anche il dato tendenziale- continua- che evidenzia come la produzione industriale rispetto al luglio dello scorso anno sia cresciuta del 7%, contro una previsione degli analisti pari al 5,4%. Un’analisi rielaborata sulle pagine de Il Sole 24 ore un mese fa ci diceva che nel primo semestre l’Italia era al primo posto in Europa per quanto riguarda la produzione industriale, perché c’era stato un incremento del 20%. Il dato di luglio- conclude Fortuna– è confortante perché si colloca in questa tendenza di incremento”.