VIDEO | Minori, a Napoli sit-in associazione mamme davanti a Tribunale

NAPOLI – “Noi siamo qui in sostegno alle madri cui hanno sottratto i figli”. Così alla Dire Rosa Di Matteo, presidente di Arcidonna Napoli e responsabile del centro antiviolenza Aurora, stamattina al si-tin davanti al Tribunale per i Minorenni di Napoli. In tutta Italia si stanno tenendo iniziative per sollecitare le istituzioni ad un intervento sul tema. “Questa manifestazione- prosegue- nasce da queste madri che hanno come esponente principale Laura Massaro a Roma. Si tratta di quei casi in cui le donne hanno denunciato i propri compagni per violenza e, attraverso le ctu, si sono viste sottrarre i figli. Noi chiediamo che su questi casi si faccia chiarezza perché sono diventati numerosissimi: tanto che la commissione parlamentare sul Femminicidio ha chiesto chiarimenti su 572 casi, campione rappresentativo di tutti quelli in Italia. Si tratta di un fenomeno che ormai si ripete con costanza in tutti i tribunali italiani. Vogliamo capire cosa succede, qual è l’ideologia di fondo e quali sono gli interessi- conclude Di Matteo- per i quali i figli vengono sottratti alle madri vittime di violenza”.

