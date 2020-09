Intelligenza artificiale sì, ma “senza le donne”: sos da Modena

MODENA – C’è un problema di gender gap anche nel campo dell’intelligenza artificiale, eccome. Se n’è parlato ieri alla terza giornata della nuova edizione della summer school ‘Renzo Imbeni’, alla chiesa della Fondazione Collegio San Carlo di Modena. In particolare, affronta il tema Rita Cucchiara del dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ dell’Università di Modena e Reggio Emilia, direttrice del laboratorio nazionale Cini-Intelligenza Artificiale e Sistemi Intelligenti (Aiis).

“La strada per la trasformazione digitale- evidenzia la prof Unimore in sala parlando a allievi e colleghi- riguarda anche l’uguaglianza di genere. È un argomento di cui fino a qualche tempo fa non mi sarei sognata di parlare a incontri pubblici come questo. Nel mondo della tecnologia, io stessa non sono alla pari con i miei colleghi uomini. Io sono ingegnere, direttore, professore, e non mi sento minimamente diversa da loro. Ma, purtroppo, non è così. Nel mondo non è ancora così, a partire da quello tecnologico”.