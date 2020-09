Scuola, arriva il robottino anti-focolai: misura la febbre e diventa tutto rosso se qualcosa non va

“Questo robottino è stato appositamente pensato per i bambini dell’asilo, delle scuole materne e delle medie – spiega l’imprenditore Simone Tomasello, ceo di Sunrise – al fine di rendere il controllo della temperatura, la disinfezione delle mani e dei piedi un gioco che diventerà poi per loro un’abitudine divertente”.

Il primo robottino anti-focolaio, realizzato in collaborazione con l’azienda Stylplex di San Giorgio nelle Pertiche, nel Padovano, è stato di recente installato in una scuola d’infanzia la Bim Bum Bam di Noventa Padovana, riscuotendo successo tra i piccoli ospiti e i genitori stessi.

Dopo questo primo test, le richieste del nuovo dispositivo anti-focolaio si sono moltiplicate, sia da altri istituti scolastici che da attività commerciali. E l’azienda spiega che arrivano richieste anche dai genitori stessi, che vogliono acquistare il robottino per donarlo alla scuola frequentata dai propri figli.

Tra le funzioni disponibili, anche quella per cui in tempo reale il responsabile della sicurezza avrà nel suo smartphone la situazione delle misurazioni degli accessi e di tutto quello che succede, una tecnologia avanzata che permette di prevenire all’istante i possibili focolai.

DI COSA SI OCCUPA SUNRISE

Sunrise è una start up innovativa fondata da un gruppo di imprenditori specializzati in tecnologia e innovazioni sanitarie. Il founder è Simone Tomasello, noto imprenditore nel settore horeca e dell’event management. La sede dell’azienda, che ha brevettato “Spray for Life”, “Box for Life” e il robottino, è a Caorle, nel Veneziano. L’acquisto come anche il noleggio del dispositivo, che è integralmente personalizzabile nella sua grafica esterna, è soggetto alle detrazioni fiscali previste dal Governo: comperandolo si ottiene un credito di imposta come sancito dal decreto. Per contatti e informazioni: telefono 0431 3700272, sul web www.sprayforlife.it e via mail a info@sprayforlife.it.