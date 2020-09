FOTO | VIDEO | Riaprono i nidi, a Bologna le maestre “carichissime” raccontano: “Ecco come faremo”

Oltre alle diverse fasce orarie, si prevedono anche “due entrate per favorire lo scaglionamento dei genitori“, aggiunge la coordinatrice pedagogica: una per i lattanti-piccoli, l’altra per i medi-grandi. Come mostrato in una piccola simulazione effettuata durante il sopralluogo, i bimbi e i genitori che li accompagnano dovranno igienizzare le mani appena superata la recinzione del nido, poi subito dopo c’è la misurazione della temperatura con il termoscanner.

Bimbi e genitori “avranno un percorso dedicato e segnalato da un nastro bianco e rosso che permette un accesso direttamente alle sezioni senza entrare nella struttura”, spiega Dimattia. Nella simulazione di oggi la bimba ha la mascherina, ma solo per maggior precauzione vista la presenza di diverse persone: per nidi e materne l’uso di questo dispositivo non è previsto. Lo stesso vale per i copriscarpe, indossati oggi solo per non sporcare a poche ore dall’apertura. Le educatrici, invece, dovranno indossare mascherina Ffp2 e occhiali nei momenti in cui non è possibile mantenere il distanziamento.

Poi c’è il tema giochi: “Verranno tutti puliti ogni giorno, poi una volta al mese saranno sanificati a seconda del materiale e della procedura richiesta”, spiega l’educatrice Simona Zanotti. Ma, di volta in volta, bisogna anche “stare attenti al bambino che magari mette in bocca un gioco: c’è stato detto, in quel momento, di prendere e sanificare il giocattolo con le salviette igienizzanti”, aggiunge Zanotti.

E i libri? “Si possono mettere in condivisione ma il protocollo prevede che devono stare sette giorni in quarantena“, riferisce sempre Zanotti: in pratica, “un libro che viene utilizzato nella mia sezione può essere utilizzato nell’altra dopo essere stato messo in un contenitore a parte per sette giorni”. Dei timori da parte dei genitori sono emersi anche sul momento della nanna, “però dopo aver visto la camera abbiamo avuto reazioni molto positive”, racconta ancora Zanotti. Per quanto riguarda i bimbi medi-grandi, come da protocollo, le due sezioni sono state separate “e all’interno della stessa sezione i bambini mantengono la distanza data dal letto”, segnala l’educatrice. Per i lattanti-piccoli c’erano due camere da letto distinte, quindi il problema non si è posto.

In caso di bimbi o operatori con sintomi sospetti, è stato individuato uno spazio dedicato in ogni plesso: nel caso del Gramsci si tratta di un angolo con sedute e qualche gioco, delimitato da una piccola staccionata di plastica. Nel caso in cui un bimbo risultasse positivo, scatterà la chiusura della sezione.

“Noi teniamo registrati tutti gli ingressi di chiunque, accompagnatori e delegati- spiega un’altra educatrice, Simona Pasquini- e nel caso, speriamo non succeda mai, abbiamo tutti gli elementi per rintracciare le persone che sono entrate in contatto con la sezione“. Per quanto riguarda le attività per i bimbi, “sono le stesse ma rinunciamo a quello che per noi era un valore pedagogico- riferisce Dimattia- cioè le attività di intersezione: la possibilità per bimbi di età diverse di entrare in relazione e fare giochi in alcuni momenti della giornata. A questo dobbiamo rinunciare”. Cosa che “facciamo con grande amarezza”, aggiunge Dimattia, ma “dobbiamo contrastare la diffusione del virus e quindi qualcosa la dobbiamo sacrificare”.