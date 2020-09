FOTO | Omicidio Colleferro, ieri sera grande fiaccolata per Willy

PALIANO (Frosinone) – È un fiume umano silenzioso quello che ieri sera, dalla piazza del Comune al convento dei Cappuccini, ha attraversato le strade di Paliano. Erano tutti lì per Willy Monteiro Duarte, puntuali alle 21, quando è partita la fiaccolata organizzata dalla comunità del piccolo borgo ciociaro sconvolto dalla tragedia del 21enne ucciso di botte a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre.

Famiglie, bambini, anziani e tantissimi ragazzi di tutte le età hanno sfilato composti, al fianco della madre, del padre e della sorella del giovane di origine capoverdiana, per chiedere ‘Giustizia per Willy‘. Recitava così lo striscione degli amici, che davanti al piazzale del convento, finita la fiaccolata, hanno alzato una grande foto del ragazzo davanti alla famiglia e alle autorità.

LEGGI ANCHE: Il racconto dell’amico di Willy: “In quattro contro di lui, saltavano sul suo corpo inerme”

“Le parole da dire sono poche perché abbiamo fallito tutti: genitori, famiglie e istituzioni– ha detto al microfono uno di loro con la voce rotta dalle lacrime-. Noi tutti qui presenti ti auguriamo buon viaggio fratello, che sia fatta giustizia”.

“Questa è la risposta di Paliano ma anche di tutto il territorio- ha preso la parola il sindaco del borgo, Domenico Alfieri, che al termine della cerimonia ha abbracciato i genitori- non chiediamo vendetta per Willy, ma giustizia“, ha fatto eco ai ragazzi. Presenti anche, tra gli altri, i sindaci di Colleferro, Labico, Artena e il vicesindaco di Valmontone, e, per la Regione Lazio, Mauro Buschini, Eleonora Mattia, Marta Bonafoni e Bruno Astorre.

‘Ciao Willy’ si leggeva sulle magliette degli amici e sulle lanterne lanciate in aria tra gli applausi della folla commossa, l’ultima fatta volare simbolicamente dal balcone del Comune. I funerali del ragazzo si terranno sabato al campo sportivo di Paliano.

LEGGI ANCHE: Omicidio Willy, Padre Zanotelli: “Grazie alla predicazione d’odio di Meloni e Salvini”