L’osteria dell’Orsa fa 40 anni e si racconta in un libro. Giovedì grande festa

BOLOGNA – “Sono andato lì a pulire alle sette del mattino e ci sono rimasto tutto il giorno. Nel tardo pomeriggio sono arrivati dei compagni a vedere il locale, poi è cominciata ad arrivare la gente, un sacco di gente. E così alle 23 sono tornato a casa, ho vomitato, mi sono messo a piangere e ho pensato che non ce l’avrei mai fatta”. Era il 10 luglio 1979 quando Maurizio Sicuro, insieme al fratello e all’amico Franco apre l’Osteria dell’Orsa, in via Mentana a Bologna perchè “invece che continuare a spendere soldi in giro per i bar” era meglio farsene uno, di bar. Quel giorno non ci credevano nemmeno loro, ma ormai sono 40 anni che la storia dell’osteria va di pari passo con quella di Bologna.

All’Orsa ha mosso i primi passi il punk bolognese: sui tavoloni dove oggi mangiano i turisti, i musicisti dei Nabat appoggiavano spesso i loro anfibi quando finivano il concerto. Senza dimenticare anche Dandy Bestia e Freak Antoni degli Skiantos. Dal punk si è passati al jazz, e si ricordano, tra i tanti, i nomi di Paolo Fresu e Marco Tamburini. Non solo musica, in 40 anni l’Orsa è diventata anche il punto di riferimento dei tanti studenti universitari di passaggio per la città, di politici e anche di qualche ecclesiastico. Senza dimenticare che, per molti, l’Orsa è il miglior ristorante dove mangiare le tagliatelle al ragù, ma c’è anche chi dice che valga la pena fare una sosta soltanto per una porzione di patate al forno e una birra, che non manca mai. Gli aneddoti legati al locale storico bolognese sono così tanti che Fabio Rodda, prima cliente e ora gestore dell’Orsa da 15 anni, li ha raccolti in un libro nato appunto per festeggiare i quarant’anni dell’osteria.