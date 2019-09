Conte: “Salvini arrogante, resta ancorato al passato”

ROMA – “Le critiche che mi sono arrivate dalle opposizioni sono per la maggior parte ancorate al passato, a quel 9 agosto quando qualcuno con una certa arroganza e scarse cognizioni di diritto costituzionale ha attivato unilateralmente una crisi di governo, pensando di poter unilateralmente portare il Paese a elezioni, peraltro da ministro dell’Interno”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando in Senato. “Se questo era lo schema è comprensibile che tutti coloro che lo hanno ostacolato per evitare al Paese una gravissima incertezza economica siano diventati nemici. Gli amici di ieri non diventano avversari, diventano nemici– aggiunge prendendosi le proteste dai banchi della Lega- non abbiate paura delle parole”.

DOV’E’ LA DINGITA’ NEI VOSTRI VOLTAFACCIA?

Mentre la Lega lo contesta scandendo a piu’ riprese le parole ‘dignita‘, dignita’, Giuseppe Conte replica al Carroccio: “La dignita’ del presidente del consiglio si commisura con l’interesse del Paese e solo con questo. Poi con calma nelle prossime settimane e nei prossimi mesi spiegherete al paese cosa ci sia di dignitoso in tutti i subitanei repentini voltafaccia che ci sono stati nelle scorse settimane”.

CHI DA’ COLPA AD ALTRI E’ PER CONSERVARE LEADERSHIP

“Assegnare ad altri le proprio colpe e’ il piu’ limpido il piu’ lineare percorso per rimanere deresponsabilizzati a vita. Un modo certo per quanto mi riguarda non il migliore per conservare la propria leadership e scacciare via errori politici“, ribadisce.