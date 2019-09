Liliana Segre: “Farsesco l’uso di simboli religiosi: lo facevano anche i nazisti”

ROMA – In questi mesi c’è stato “il dileggio sistematico dell’avversario e con il ricorso anche all’utilizzo di simboli religiosi che a me fanno effetto, sono un farsesco e pericoloso revival del ‘Gott mit uns’ (‘Dio con noi’, motto nazista del Terzo Reich, ndr)”. E’ l’attacco durissimo sferrato dalla senatrice a vita Liliana Segre in aula al Senato nel corso del dibattito sulla fiducia al governo. Dai banchi della Lega si sentono fischi e mugugni, la senatrice a vita viene interrotta più volte. Lei replica senza scomporsi: “Sì a me fanno effetto, forse solo a me in questa aula”.