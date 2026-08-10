Calcio, Amazon e il co fondatore di Facebook pronti a entrare nel Liverpool

ROMA – Jeff Bezos è pronto ad entrare nel mondo del calcio. Come riporta la BBC, infatti, una cordata guidata dal fondatore di Amazon, con al suo interno l’imprenditore britannico-indiano Amit Bhatia e il cofondatore di Facebook Eduardo Saverin, ex socio di Mark Zuckerberg, sarebbero interessati ad acquistare il 30% del Liverpool. Il club inglese è di proprietà del Fenway Sports Group (FSG), che lo ha acquistato nel 2010 per 300 milioni di sterline. Per Bezos sarebbe l’esordio nel mondo del calcio visto che gli interessamenti passati per la franchigia di NFL, Washington Commanders, e per i vincitori del Super Bowl, i Seattle Seahawks, non si sono mai concretizzati.