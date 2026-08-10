lunedì 10 Agosto 2026

VIDEO | Europei di nuoto, Razzetti argento nei 400 misti maschili

L'azzurro ha chiuso la gara in 4'10"40

Data pubblicazione: 10-8-2026 ore 19:06Ultimo aggiornamento: 10-8-2026 ore 19:34

ROMA – Alberto Razzetti è argento nella finale dei 400 misti agli Europei di nuoto di Parigi. L’azzurro, prima medaglia italiana per il nuoto in vasca nella rassegna continentale, ha chiuso la gara in 4’10″40, alle spalle del russo neutrale Ilia Borodin (4’08″17) e davanti al britannico Max Litchfield (4’11″58).

“Ci tenevo, sapevo che era alla portata”. Rizzetti si è detto “contento, ci tenevo un sacco a prendere una medaglia, sapevo che era alla portata- le sue parole alla Rai- Va bene così. Fa piacere che ormai siamo temuti anche dagli altri”.

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