VIDEO | Europei di nuoto, Razzetti argento nei 400 misti maschili

ROMA – Alberto Razzetti è argento nella finale dei 400 misti agli Europei di nuoto di Parigi. L’azzurro, prima medaglia italiana per il nuoto in vasca nella rassegna continentale, ha chiuso la gara in 4’10″40, alle spalle del russo neutrale Ilia Borodin (4’08″17) e davanti al britannico Max Litchfield (4’11″58).

“Ci tenevo, sapevo che era alla portata”. Rizzetti si è detto “contento, ci tenevo un sacco a prendere una medaglia, sapevo che era alla portata- le sue parole alla Rai- Va bene così. Fa piacere che ormai siamo temuti anche dagli altri”.