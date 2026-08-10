Etna, a Catania è emergenza cenere: voli sospesi all’aeroporto fino alle 6 di domani

PALERMO – Prolungata fino alle 6 di domani la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania a causa dell’emergenza cenere provocata dall’Etna. La Sac, società di gestione del Vincenzo Bellini, comunica di avere disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a sud-ovest (settore C1) e la chiusura del settore B2, “con conseguente sospensione dei voli in arrivo e blocco delle partenze fino alle 6 di domani, 11 agosto”.

Il Soccorso alpino e speleologico siciliano, intanti, invita alla prudenza nell’affrontare i sentieri per osservare il teatro eruttivo dell’Etna. “L’attuale attività eruttiva, caratterizzata da attività esplosiva al cratere Voragine, con ricaduta di bombe nella zona sommitale e un’abbondante emissione di cenere, è accompagnata anche dalla formazione di due bocche eruttive, una in Valle del Leone e una in Valle del Bove, le cui colate stanno generando due campi lavici”, spiegano dal Soccorso alpino e speleologico siciliano.

Lo spettacolo dell’attività eruttiva sta attirando, soprattutto nelle ore serali e notturne, numerosi curiosi che intraprendono i sentieri di Schiena dell’Asino e di Serracozzo per raggiungere i punti panoramici dai quali osservare il fenomeno. Il Cnsas, che la scorsa notte ha soccorso due giovani dispersi, raccomanda “la massima prudenza a quanti intendano affrontare un’escursione sul vulcano, in particolare nelle ore serali e notturne”. “La prudenza viene prima dello spettacolo: osservare l’eruzione in sicurezza significa anche sapere quando fermarsi e non esporsi a rischi inutili”, dicono dal Soccorso alpino e speleologico siciliano.