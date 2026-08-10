lunedì 10 Agosto 2026

L’Etna non dà tregua, ancora esplosioni al cratere Voragine

L'Ingv fa il punto della situazione

Data pubblicazione: 10-8-2026 ore 16:26Ultimo aggiornamento: 10-8-2026 ore 16:26

PALERMO – Prosegue l’intensa e continua attività esplosiva al cratere Voragine dell’Etna, con ricaduta di ‘bombe’ nella zona sommitale e un’abbondante emissione di cenere che si disperde in direzione sud-ovest. È quanto rilevano gli esperti dell’Osservatorio etneo dell’Ingv nel loro ultimo bollettino che fotografa la situazione sul vulcano. Le bocche a quota 2.750 e 2.360 metri sono attive e alimentano varie colate che formano “complessi campi lavici”.

TREMORE VULCANICO “SU VALORI ELEVATI”

I fronti attivi più avanzati si attestano ad una quota di 1.500 metri, alla base della parete nord della valle del Bove. “L’ampiezza media del tremore vulcanico si è mantenuta su valori elevati, pur rimanendo nella parte inferiore della fascia”, spiegano dall’Ingv. 

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