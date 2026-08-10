Nello stato di sovraffollamento e di degrado in cui versano, Nessuno tocchi Caino intensifica le visite nelle carceri

ROMA – L’estate è il periodo in cui le condizioni di vita dei detenuti e di lavoro dei “detenenti” tendono a peggiorare. Quella di quest’anno, più torrida del solito, è connotata anche da un aggravamento dello stato di sovraffollamento e di degrado delle strutture penitenziarie del nostro Paese. Solo alcuni dati per fotografare la realtà del carcere in Italia: – al 31 luglio 2026, nei 189 istituti penitenziari, erano presenti 64.793 detenuti in 51.221 posti regolamentari dai quali occorre però sottrarre ben 4.600 posti inagibili; dunque non ci sono i posti per oltre 18.000 detenuti, con un sovraffollamento medio nazionale del 139%. – A fronte di ciò, si registra una carenza del 15,4% di agenti di polizia penitenziaria, mentre gli educatori sono in tutto 932 rispetto ai 1.036 previsti; quanto al personale amministrativo, manca circa il 18% di quello previsto in pianta organica.

A AGOSTO PIÙ VISITE NELLE CARCERI

Dopo le visite nel mese di luglio in Sicilia e Sardegna, Nessuno tocchi Caino ha deciso di intensificare nel mese di agosto le visite nelle carceri e ringrazia il Capo dell’Amministrazione penitenziaria, Dott. Stefano Carmine De Michele, per la sensibilità e fiducia che continua a manifestare nei confronti dell’Associazione. A partire da questa settimana e per tutto il mese di agosto e fino ai primi di settembre, dirigenti e militanti dell’Associazione, spesso insieme alle Camere penali territoriali e con il Movimento Italiano Diritti Detenuti, faranno visita alle carceri di Pordenone, Roma (Rebibbia Nuovo Complesso e Regina Coeli), Tolmezzo, Udine, Treviso, Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Il giro delle carceri di Nessuno tocchi Caino continuerà nel corso del mese di settembre anche negli istituti della Puglia.

IL DECENNALE DALLA MORTE DI PANNELLA

Negli ultimi tre anni, Nessuno tocchi Caino ha effettuato oltre 250 visite negli istituti di pena: gli ingressi sono stati 108 nel 2024, 97 nel 2025 e 54 nel 2026, a oggi. “Nel Decennale da quando Marco Pannella è venuto a mancare, continuiamo insieme a lui a ricordare che non bisogna mai distogliere un attimo lo sguardo dal carcere e, anche in questo, nello stato di abbandono in cui versa, cercare di fare di una mancanza, quella dello Stato, una presenza, la nostra”, hanno dichiarato i dirigenti di Nessuno tocchi Caino Rita Bernardini, Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti. Secondo i dirigenti di Nessuno tocchi caino, “il carcere è la parte per il tutto della nostra società: se ci distraiamo dal carcere ci distraiamo dalla giustizia, se ci distraiamo dalla giustizia ci distraiamo dallo Stato di Diritto e se ci distraiamo dallo Stato di diritto ci distraiamo dall’Umanità”. “Per questo – concludono – continuiamo a “visitare i carcerati”, compiendo la nostra opera laica di misericordia corporale e proponendo misure legislative e amministrative immediate per interrompere i trattamenti inumani e degradanti inflitti alle persone detenute. In prospettiva, ribadiamo l’obiettivo di “abolire il carcere cimitero dei vivi” e di portare così a compimento questa opera.”

PROGRAMMA DELLE VISITE

Martedì 11 agosto, ore 10, visita al Carcere di Pordenone insieme alla Camera penale di Pordenone e, alle ore 12, Conferenza Stampa c/o Monologue, Piazza della Motta 2 (con Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti); venerdì 14 agosto, ore 10, visita al Carcere di Tolmezzo insieme alla Camera penale friulana e, alle ore 13, Conferenza Stampa all’uscita dal carcere (con Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti); venerdì 14 agosto, ore 10, visita al Carcere di Rebibbia Nuovo Complesso (con Rita Bernardini); sabato 15 agosto, ore 10, visita al Carcere di Regina Coeli (con Rita Bernardini); Martedì 25 agosto, ore 09:30, visita al Carcere di Udine insieme alla Camera penale friulana e, alle ore 12:30, Conferenza Stampa c/o Caffè Caucigh, Via Gemona, 36 (con Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti) sabato 29 agosto, ore 10, visita al Carcere di Treviso insieme alla Camera penale trevigiana e, alle ore 13, Conferenza Stampa all’uscita dal carcere (con Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti); lunedì 31 agosto, ore 10, visita al Carcere di Piacenza insieme alla Camera penale di Piacenza e, alle ore 13, Conferenza Stampa all’uscita dal carcere (con Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti); martedì 1° settembre, ore 10-13, Laboratorio nel Carcere di Parma (con Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti); mercoledì 2 settembre, ore 10, Visita a Carcere di Reggio Emilia e, nel pomeriggio, Convegno su Carcere e Psichiatria (con Sergio D’Elia ed Elisabetta Zamparutti).