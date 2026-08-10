VIDEO | Europei di atletica, nuovo infortunio per Mattia Furlani

ROMA – Si è interrotta appena è iniziata l’avventura di Mattia Furlani agli Europei di atletica a Birmingham. L’atleta azzurro si è infortunato proprio dopo aver eseguito il primo salto di qualificazione. Il 21enne, subito dopo essere atterrato nella sabbia, ha accusato dolore alla coscia destra, e ha lasciato lo stadio in carrozzina. Furlani si era già infortunato a maggio scorso in Cina, nella gara di Diamond League, al bicipite femorale del ginocchio destro.

FINISCE SUBITO L’EUROPEO DI FULRANI 🤕💔



Mattia si fa subito male al primo salto di qualificazione. Si infortuna (probabilmente) di nuovo al bicipite femorale già lesionato a Xiamen: è costretto ad abbandonare la pedana in sedia a rotelle 😕#EuropeanAthletics #Birmingham2026… pic.twitter.com/BbwzYycz7v — Eurosport IT (@Eurosport_IT) August 10, 2026