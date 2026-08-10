lunedì 10 Agosto 2026

VIDEO | Europei di atletica, nuovo infortunio per Mattia Furlani

L'atleta azzurro è uscito dallo stadio in carrozzina

Data pubblicazione: 10-8-2026 ore 14:42Ultimo aggiornamento: 10-8-2026 ore 14:42

ROMA – Si è interrotta appena è iniziata l’avventura di Mattia Furlani agli Europei di atletica a Birmingham. L’atleta azzurro si è infortunato proprio dopo aver eseguito il primo salto di qualificazione. Il 21enne, subito dopo essere atterrato nella sabbia, ha accusato dolore alla coscia destra, e ha lasciato lo stadio in carrozzina. Furlani si era già infortunato a maggio scorso in Cina, nella gara di Diamond League, al bicipite femorale del ginocchio destro.

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