VIDEO | Il lago, il ring galleggiante, la moglie in kajak: il ‘round 2’ di Zuckerberg con il campione Ufc è virale

ROMA – Non ci sarebbe niente di strano nel cimentarsi in una prova di combattimento per allenarsi nel proprio sport preferito e per tenersi in forma. Ma un conto è farlo con un campione di arti marziali per avversario e poi su un ring galleggiante, in mezzo a un lago ‘tutto per sé’. Quando si dice ‘roba da paperoni’: ne ha dato prova Mark Zuckerberg che ha pubblicato sui propri profili social il video del simpatico “sparring”- combattimento di prova- con il campione UFC Merab Dvalishvili su una chiatta galleggiante sul Lago Tahoe, in Sierra Nevada.

Mark Zuckerberg e lo sparring sul lago con il campione Dvalishvili

Tra scambi di pugni, calci e atterramenti, non mancano battute, prese in giro- anche con il pubblico, ovvero la moglie del Ceo di Meta, Priscilla Chan, di passaggio con il kayak vicino al ‘ring’- e per finale non poteva che esserci il doppio tuffo dei due fighter. Non è la prima volta che Zuckerberg affronta Dvalishvili: lo scorso anno si erano già affrontati in un allenamento più tradizionale, all’interno di una vera gabbia. E infatti nel nuovo video il campione georgiano introduce al combattimento annunciando il “Round 2“, ovvero la loro seconda sfida. Il filmato diffuso sui social dai rispettivi protagonisti è diventato subito virale.

(video credit: zuck/Ig)