Meteo, le previsioni di lunedì 10 agosto 2026

fonte: ilmeteo.it

ROMA – Anticiclone africano sempre presente in giornata qualche pioggia o isolato temporale potrà interessare i settori alpini e prealpini orientali, con possibili confinamenti verso le alte pianure centro-orientali. Sul resto del Paese continueremo ad avere un ampio soleggiamento, con clima sempre rovente e afoso. Da segnalare soltanto qualche rovescio pomeridiano sui rilievi calabresi.

NORD

In mattinata prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, mentre dal pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità a ridosso dei rilievi con rovesci o temporali sparsi sulle Alpi (in particolare settori alpini orientali e lombardi), Appennino emiliano e locali sconfinamenti verso le zone pedemontane. Temperature: in lieve calo nelle aree interessate dai temporali, stabili o elevate altrove.

CENTRO E SARDEGNA

La giornata inizia con tempo stabile, ampi spazi di sereno e clima ampiamente soleggiato, per proseguire verso sera con qualche modesto annuvolamento cumuliforme in sviluppo sull’Appennino, con isolati e brevi fenomeni pomeridiani tra i rilievi di Lazio e Abruzzo; per il resto asciutto e sereno. Temperature: In ulteriore aumento, con punte massime e afa intensa comprese tra i 33°C e i 38-39°C nelle zone interne, fino a 39-40°C in quelle della Sardegna.

SUD E SICILIA

Sole prevalente e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Solo dal pomeriggio e verso sera si prevede uno sviluppo di nuvolosità irregolare nelle ore più calde nell’entroterra, specie su Appennino calabro e zone interne/orientali della Sicilia, dove non si escludono brevi rovesci isolati. Ampio soleggiamento sulle coste. Temperature: molto calde ovunque, con punte localmente fino a 39-40°C sulle aree interne.