Caso Liga, metà dei nuovi contratti non sono stati ancora depositati

ROMA – Liga nel caos contratti. Il campionato spagnolo inizia ufficialmente tra due giorni, ma molti club non hanno ancora depositato i contratti dei nuovi acquisti, nel tentativo di rispettare le regole finanziarie della Liga che sono più severe di quelle, più flessibili, della Uefa. Squadre come Alavés o Barcellona hanno più di dieci giocatori fuori lista, non iscritti al campionato.



Non ancora in regola è il Siviglia, per esempio. Il direttore sportivo, Victor Orta, dice: “Bisogna pensare se l’inizio della competizione debba coincidere con la fine del mercato. Ci rimetteremo tutti con quello che accadrà al calcio spagnolo questo fine settimana”. Il Siviglia infatti non sarà in grado di registrare tutti i suoi giocatori in tempo. Più in generale dei novanta giocatori acquistati finora nella Liga, poco più della metà sono stati messi in regola. È la stessa situazione che aveva costretto Messi a lasciare la Spagna per giocare in Francia, ma ora il problema coinvolge quasi tutti i club spagnoli. Il club più colpito è l’Alaves, che ha soltanto dodici giocatori registrati, il Barcellona al momento ha solo 13 giocatori iscritti, tra cui anche Kessié e Dembélé, entrambi venduti di recente, e così il Getafe. Il Real Madrid è in regola.