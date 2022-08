Vasco Rossi e i fan sotto casa: “Mi fa piacere ma starei bene anche senza nessuno”

(Foto dal profilo Facebook di Vasco Rossi)

ROMA – “Disponibile” ma non sempre “a disposizione”. Vasco Rossi mette le cose in chiaro e affronta un argomento spinoso per molti artisti: quello dell’assedio costante dei fan. Dopo un lungo tour sold out che l’ha portato in giro per l’Italia, il rocker di Zocca si sta godendo il meritato riposo. I suoi “seguaci”, però, non lo abbandonano un momento e, come spiega lui stesso su Facebook, “sotto casa mia è sempre festa. La gente viene per vedermi, per un autografo, una foto, trasmettermi l’entusiasmo e la passione”.

Pochi, però, si chiedono “a Vasco tutto questo fa piacere o no?”. L’artista scrive, senza mezzi termini, la risposta: “A me fa piacere, tuttavia sarei stato bene anche se non ci fosse mai stato nessuno davanti casa mia. Io mi adeguo! Mi adatto. Tutto qua. Mi organizzo, tratto con loro, certi orari e certi modi e faccio il possibile per accontentarne la maggior parte“.

“NON SONO A DISPOSIZIONE”

E a riguardo aggiunge: “Qualcuno dice che sono umile ma umile non è una parola adatta a me. Diciamo che sono gentile e disponibile, questo però non significa che io sia ‘a disposizione’. Chi capisce questa differenza ha capito tutto della vita e anche di me”.

