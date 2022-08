Salernitana-Roma, sul web scoppia la protesta dei tifosi giallorossi per le designazioni arbitrali

ROMA – Non basta una campagna acquisti fatta di nomi scintillanti come Paulo Dybala e Georginio Wijnaldum: ad agitare le acque in casa Roma sono (ancora) gli arbitri. Le scelte del designatore Gianluca Rocchi per l’esordio degli uomini di Josè Mourinho, in casa della Salernitana, non sono piaciute ai tifosi giallorossi.

La sfida dell’Arechi, in programma domenica 14 agosto alle ore 20.45, sarà diretta a Simone Sozza di Milano, assistito dai guardalinee Cecconi e Bercigli. Il quarto uomo sarà Baroni. Al Var ci sarà Aureliano, mentre Vivenzi sarà l’Avar.

AURELIANO E LA ROMA, I PRECEDENTI

A fare discutere sui social, in particolare, l’addetto al Var: Gianluca Aureliano, l’arbitro che in Venezia-Roma dello scorso 7 novembre concesse un rigore discutibile ai lagunari, mentre la Roma era in vantaggio per 2-1. Alla fine, la partita si concluse con il successo in rimonta per 3-2 del Venezia e Mourinho parlò di “cose al momento incomprensibili, che forse capiremo tra qualche anno”.

Le strade di Aureliano e della Roma si sono poi incrociate il 6 gennaio, in occasione di Milan-Roma: in quel caso fu proprio il fischietto bolognese, designato come addetto al Var, a richiamare l’arbitro Chiffi per segnalare il fallo di mano di Abraham. Rigore concesso e realizzato da Giroud, che aprì la strada al 3-1 finale dei rossoneri di Pioli.

LE PROTESTE DEI TIFOSI DELLA ROMA

Dopo le designazioni di Rocchi, il nome di Aureliano è subito diventato trending topic su Twitter. “Sozza e Aureliano sono un insulto ai tifosi della Roma. Vigliacchi”, scrive Simone. Enzo si affida invece a un gioco di parole: “Con Aureliano al Var l’hanno fatta Sozza…“. E per Giuseppe, le scelte di Rocchi servono “per fare capire subito che a(r)ia tira”.

Per Emanuele, “Aureliano è una sciagura vera”. E tra i più pessimisti c’è Riccardo: “Sozza mi andava pure bene, ma con Aureliano al var manco la guardo“.

