Da Diodato a Baglioni, tanti artisti in concerto a L’Aquila per la Perdonanza Celestiniana: il programma

L’AQUILA – È stato presentato oggi, presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila, il programma artistico e istituzionale della 728esima Perdonanza Celestiniana, che si terrà dal 23 al 30 agosto nel capoluogo abruzzese. La conferenza stampa si è svolta alla presenza del Presidente del Comitato Perdonanza, il sindaco Pierluigi Biondi, del coordinatore del comitato, il vicesindaco Raffaele Daniele e del direttore artistico, il maestro Leonardo De Amicis.

Già riconosciuta quale Patrimonio Immateriale Culturale dell’Umanità Unesco nel 2019, quest’anno la Perdonanza accoglierà per la prima volta nella storia il Santo Padre, Papa Francesco, che aprirà personalmente la Porta Santa il prossimo 28 agosto, per celebrare l’indulgenza plenaria voluta da Papa Celestino V nel 1294.

“La presenza di Papa Francesco- ha dichiarato il Sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi- dona a questa edizione della Perdonanza Celestiniana un carattere di portata universale che ci riempie di orgoglio ed emozione”. “Per la prima volta nella storia- ha continuato- un Pontefice aprirà la Porta Santa della Basilica di Collemaggio per dare inizio al primo giubileo della cristianità che si rinnova ogni 28 agosto, da 728 anni. Il coronamento di un’aspirazione attesa da secoli che per L’Aquila, insieme al programma istituzionale e artistico di indiscutibile qualità, rappresenta un’occasione straordinaria di crescita e visibilità planetaria”.

IL PREMIO DEL PERDONO

Biondi ha spiegato che “la Perdonanza di quest’anno, inoltre, sarà la cornice ideale della prima edizione del Premio del Perdono, ispirato al messaggio morale di Celestino V sul perdono e ai richiami potenti di Papa Francesco circa l’impegno individuale e collettivo per la pace tra i popoli, da assegnare a persone che si impegnano quotidianamente nella difesa dei diritti e nella promozione del dialogo tra culture diverse”.

“Abbiamo creduto sin dal principio nella necessità di dare una impronta nuova alla Perdonanza- ha sottolineato- la cui crescita, culminata tre anni fa con il riconoscimento di patrimonio culturale immateriale dell’Unesco, è testimoniata non solo dal fervore spirituale impresso dalla Curia aquilana e dal valore delle proposte artistiche, ma anche dal grande affetto che, in forma accresciuta di anno in anno, la comunità tutta riserva alla manifestazione più antica della storia de L’Aquila”.

Alla presentazione del programma della 728° Perdonanza Celestiniana è intervenuto anche il vicesindaco, Raffaele Daniele, coordinatore del Comitato Perdonanza. “La presenza di Papa Francesco, che reciterà l’Angelus sul sagrato della Basilica di Collemaggio per poi aprire la Porta Santa- ha detto- porterà una grandissima attenzione su L’Aquila, che si appresta a vivere una edizione senza precedenti nella storia della Perdonanza Celestiniana. Il Comune de L’Aquila sta affrontando con il massimo impegno il rigidissimo protocollo organizzativo per consentire che tutte le manifestazioni, religiose, civili e artistiche, si svolgano nel migliore dei modi possibili”.

“La presenza del sommo Pontefice, i programmi istituzionale e artistico di assoluto spessore, le esibizioni di artisti di fama internazionale, l’indubbio e crescente successo delle passate edizioni, unitamente al riconoscimento della Perdonanza quale patrimonio immateriale Unesco conferito tre anni fa- ha poi dichiarato- ci consentono di suggellare l’ambizione di portare il giubileo più antico della cristianità fuori dai confini nazionali”.

Sarà una Perdonanza all’insegna degli eventi di qualità. ‘Il programma artistico di questa edizione epocale della Perdonanza Celestiniana- ha affermato il direttore artistico, il maestro Leonardo De Amicis- è il frutto del lavoro svolto negli ultimi cinque anni dalla direzione consapevole e ambiziosa che mi onoro di rappresentare. Una direzione artistica proiettata verso un cammino esclusivo e di forte richiamo culturale, che attraverso l’arte, la musica e la recitazione è in grado di accogliere, aggregare e donare nuova linfa alla collettività”.

“Il momento più atteso- ha precisato- è indubbiamente l’arrivo del Pontefice, una presenza che dona a tutte le esibizioni in programma un valore eccezionale. L’evento conclusivo si celebra con il concerto di un grande artista come Claudio Baglioni, che si esibisce in un percorso musicale da lui appositamente scelto per la città de L’Aquila, accompagnato da tutti i suoi musicisti storici, in sinergia con la grande orchestra sinfonica giovanile del Conservatorio ‘A. Casella’ de L’Aquila”. Venerdì 12 agosto, invece, durante la conferenza stampa alle 11, sempre presso l’Auditorium del Parco verrà illustrato il percorso del Fuoco del Morrone, la tradizionale fiaccolata organizzata dal Movimento Celestiniano, e del corteo storico. Sarà possibile seguire la conferenza collegandosi alla pagina Facebook della Perdonanza Celestiniana.

IL PROGRAMMA ISTITUZIONALE DELLA PERDONANZA

Venerdì 19 agosto, alle 11, presso la Basilica di Collemaggio, ci sarà l’inaugurazione dell’anfiteatro della Porta Santa, mentre domenica 21, insieme al Sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, l’Arcivescovo della città, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, la soprintendente ABAP per L’Aquila e Teramo, Cristina Collettini, e il direttore del Munda, Federica Zalabra, verrà scoperta la ‘Madonnina con Bambino’ di Saturnino Gatti dopo il suo restauro e riposizionamento su un’innovativa base antisismica, avvenuti a 13 anni dal terremoto.

Lunedì 22 agosto, alle 18, presso la Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, si terrà il passaggio di consegne dalla Dama, il Giovin Signore e la Dama della Croce della 727esima edizione ai figuranti scelti per l’edizione 2022.

Martedì 23 agosto, alle 18, dai Quattro cantoni partirà il Corteo della Bolla, che attraverserà il centro storico de L’Aquila, dal palazzo municipale fino alla Basilica di Collemaggio, scortato dal Sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, dalle autorità civili, militari e religiose, e dai gruppi storici cittadini e ospiti, e dalla Fiaccola del Fuoco del Morrone. Inoltre, l’accensione del Tripode della pace inaugurerà l’inizio della 728° Perdonanza Celestiniana.

Mercoledì 24 agosto, alle 11, presso l’Auditorium del Parco, si terrà il Premio del Perdono– Edizione speciale, durante il quale è prevista la presentazione dell’anteprima del premio, da assegnare a uomini e donne che si impegnano quotidianamente nella difesa dei più deboli, nel dialogo tra culture diverse, nelle azioni umanitarie, nella difesa dei diritti egualitari, nell’affermazione della pace e del progresso dei popoli.

All’evento parteciperanno il Sindaco de L’Aquila, Pierluigi Biondi, l’Arcivescovo della città, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, l’orafo Paolo Mazzeschi e il Comitato Perdonanza.

Giovedì 25 agosto, alle 18, presso la Chiesa di San Silvestro, avrà luogo la presentazione della Croce del Perdono e la Pastorale della Perdonanza. L’organizzazione è a cura di Laura Caliendo.

Venerdì 26 agosto, alle 11, a Palazzo Fibbioni (Sala Rivera), si svolgerà l’evento ‘L’Aquila città del perdono’, a cui parteciperà il Comitato Perdonanza. La presentazione della pubblicazione sarà donata ai Cardinali che accompagneranno Papa Francesco in occasione della Perdonanza Celestiniana.

Domenica 28 agosto si terrà la visita pastorale di Papa Francesco e l’apertura della Porta Santa. Il programma è già stato reso noto anche con le modalità di partecipazione. Nei prossimi giorni saranno date ulteriori informazioni sulla sicurezza e l’accesso.

Lunedì 29 agosto, alle 18, in Piazzale della Basilica di Collemaggio, avverrà la chiusura della Porta Santa e il corteo di rientro della Bolla del Perdono che raggiungerà la sede municipale di Palazzo Fibbioni. Per l’occasione si terrà la Santa Messa stazionale, con il rito di chiusura della Porta Santa e il rientro della Bolla del Perdono. La Santa Messa sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Giuseppe Petrocchi, l’Arcivescovo Metropolita de L’Aquila.

IL PROGRAMMA ARTISTICO DELLA PERDONANZA CELESTINIANA

Per quanto riguarda il programma artistico, sarà una settimana ricca di appuntamenti imperdibili, tra concerti, spettacoli ed eventi magici. Martedì 23 agosto, alle 21.30, al Teatro del Perdono, con ‘Un canto per la Rinascita di futuro e pace’, ci sarà l’evento inaugurale ideato dal Maestro Leonardo De Amicis e scritto con Paolo Logli, realizzato a L’Aquila per L’Aquila.

L’irrinunciabile evento, che vuole riportare al centro dell’attenzione i temi principali della Cerimonia del Perdono, coniugando gli elementi della terra con il racconto e la musica, vedrà salire sul palcoscenico artisti straordinari: Diodato, Roberto Vecchioni, Gaia, LDA, Tony Hadley, Anna Foglietta, Daniele Pecci ed altri. La conduzione della serata sarà affidata a Lorena Bianchetti, e l’Orchestra del Conservatorio ‘A.Casella’ de L’Aquila, formata dalla Schola Cantorum S. Sisto e dalla Corale L’Aquila, diretta dal Maestro Leonardo De Amicis, farà da colonna sonora a questo eccezionale evento.

Mercoledì 24 agosto, alle 21.30 in Piazza del Duomo, la danza sarà protagonista con la seconda edizione del Gran Galà di Étoile Internazionale, presentato da Veronica Maya. La testimonial dell’evento, nato a L’Aquila dal Centro Danza Art Nouveau, sarà Eleonora Abbagnato, l’incaricato delle luci è Carlo Cerri, e si esibiranno: Eleonora Abbagnato (Étoile Internazionale e Direttrice del Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma), Stéphane Bullion (Étoile del Ballet de l’Opéra national de Paris), Ida Praetorius (Principal Royal Danish Ballet e Principal Hamburg Ballett – John Neumeier), Jacopo Bellussi (Principal Hamburg Ballett – John Neumeier), Yelizaveta Barkalova (Guest Principal dancer Ballet Magdeburg, già Principal dancer Donbass Opera in Ucraina), Alice Mariani (Prima ballerina Teatro alla Scala), Michele Satriano (Primo ballerino Teatro dell’Opera Roma), Mattia Semperboni (Solista Teatro alla Scala), Luigi Crispino (American Ballet Theatre), Simone Agrò (Teatro dell’Opera di Roma), Michele Esposito (Vincitore Amici 2022 Sezione Danza).

La serata di giovedì 25 agosto sarà dedicata alla musica e al ballo con ‘L’Aquila Suona’, che emozionerà il pubblico con straordinari eventi musicali, performances, danza e arti diffusi nel centro storico cittadino.



Venerdì 26 agosto, presso Piazza del Duomo, alle 21.30, ci sarà ‘Fabri Fibra in concerto’. Infine, il 30 agosto, alle 21.30, al Teatro del Perdono è prevista la serata conclusiva della 728esima Perdonanza Celestiniana, che vuole essere un grande abbraccio alla musica, alle arti, alla cultura, con Claudio Baglioni in ‘Pace a Noi’. L’artista, grandissimo nome della canzone italiana che con i suoi successi è entrato nei cuori degli italiani, sarà accompagnato dall’Orchestra del Conservatorio ‘A.Casella’ de L’Aquila.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it