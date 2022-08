È morto il beluga rimasto intrappolato nella Senna

(Crediti foto: Twitter Sea Shepherd France)

ROMA – Con non poca fatica, il beluga rimasto intrappolato nella Senna è stato estratto dalle acque del fiume. L’obiettivo era portarlo nella Manica, ma non è bastato: il grande cetaceo è morto durante il trasporto verso il mare.

I soccorritori, con la collaborazione della Ong Sea Shepherd, erano riusciti grazie a una gru a catturare in una rete l’animale, lungo oltre quattro metri e che pesava più di 800 chili. Viste le condizioni di salute non buone dell’animale, era partita la corsa contro il tempo per liberare il beluga nel mare della Manica.

Foto Sea Shepherd France

Il beluga, abituato a vivere nelle acque artiche, non può sopravvivere a lungo nelle acque dolci. Restano poco chiari i motivi che hanno spinto l’animale a spostarsi così tanto dal suo habitat e a rimanere bloccato in un tratto di acqua poco profonda della Senna.

Nei mesi scorsi, anche un’orca si era arenata nel fiume francese e il suo salvataggio non era andato a buon fine.

