Nico Mannion dalla Nba alla Virtus Bologna: ingaggiato ‘Red Mamba’

Di Pietro Tabarroni

BOLOGNA – Da oggi pomeriggio, Nico Mannion, reduce dalle Olimpiadi, è ufficialmente un giocatore della Virtus Bologna. L’annuncio è arrivato oggi dal profilo Fb delle V nere. “Annuncio con grandissima soddisfazione l’arrivo nel roster di Virtus Segafredo di Nico Mannion, giovane di grandissimo talento, che nelle recenti uscite della Nazionale italiana, sia nel preolimpico che nella fase finale delle Olimpiadi, ha dimostrato tutto il suo valore e potenziale tecnico“. A dirlo, Luca Baraldi, amministratore delegato di Virtus Segafredo. “Il buon esito della operazione- prosegue Baraldi- è stato possibile grazie alla determinazione e al desiderio che il dottor Massimo Zanetti ha ancora una volta manifestato per fare diventare sempre più grande la nostra Virtus. Nico è stato, sin dall’inizio di questo mercato, uno degli obiettivi più importanti e le trattative per portarlo a giocare alla Segafredo Arena sono iniziate da parecchie settimane”.

Baraldi ha poi sottolineato il “gioco di squadra messo in campo dal vertice della Società, insieme al nostro coach Sergio Scariolo” per aggiudicarsi il playmaker ex Golden State. Inoltre, conclude Baraldi, determinante è stato l’apporto di “Paolo Ronci che ha sin dall’inizio creduto di poter portare a temine con successo questa importante operazione di mercato”, portando il Red Mamba in casa Virtus.