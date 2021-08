Portici di Bologna patrimonio Unesco? Lamborghini li omaggia facendo sfilare la Siàn

Di Pietro Tabarroni

BOLOGNA – Per celebrare il riconoscimento dei portici bolognesi come patrimonio Unesco, la Lamborghini ha deciso di far sfilare, per le strade della città, la sua Siàn “con l’iconico motore V12”. Lo fa sapere la casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese, che ha voluto rendere omaggio ai 62 chilometri riconosciuti come patrimonio dell’umanità.

“Dal più antico portico degli Alemanni a quello più lungo del mondo”, prosegue la nota di Lamborghini, “Bologna trasforma uno dei suoi simboli architettonici” in elemento “riconoscibile in tutto il mondo”. Per questo, l’azienda ha deciso di rendere omaggio al capoluogo emiliano-romagnolo, con una vettura che, grazie al suo motore ibrido, “unisce storia del marchio” e “futuro del design e della tecnologia”.