A Parma maxi-multa di 6.000 euro ad automobilista ‘zero tituli’

PARMA – Niente patente, niente assicurazione e niente revisione. Un automobilista “zero tituli” è stato fermato martedì scorso in provincia di Parma da una pattuglia della Polizia locale dell’Unione Pedemontana. Si tratta di un 35enne di origine straniera a cui sono state elevate così elevate sanzioni per un totale di 6.000 euro, di cui 5.000 per la mancanza della licenza di guida. Gli agenti hanno infatti accertato che l’automobilista non aveva mai conseguito la patente, mentre l’assicurazione del veicolo, per il quale mancava anche la revisione, era scaduta da più di due anni. Oltre alla maxi multa, per il 35enne è scattato sia il sequestro del veicolo, finalizzato alla confisca, sia il fermo amministrativo per tre mesi.

“Un automobilista senza patente, per giunta alla guida di un veicolo non assicurato e non revisionato, rappresenta un pericolo per la sicurezza stradale e l’incolumità delle persone“, sottolinea l’assessore alla Sicurezza dell’Unione e sindaco di Felino Elisa Leoni. “Ancora una volta dobbiamo ringraziare gli agenti della nostra Polizia locale, sempre impegnati a proteggere la comunità e a contrastare l’illegalità su tantissimi fronti”, aggiunge Leoni.