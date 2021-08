Reggio Emilia, risultava proprietario di 145 auto ma le usavano i pregiudicati: denunciato

REGGIO EMILIA – Fare il prestanome è costato caro ad un uomo di 39 anni della provincia di Reggio Emilia, residente a Scandiano. Risultava infatti proprietario di ben 145 auto, ma non ne guidava nemmeno una. Chi le utilizzava, invece, erano soprattutto pregiudicati per compiere reati. A scoprire tutto sono stati i Carabinieri, denunciando per falsità ideologica e truffa il 39enne, che dovrà anche pagare 78.890 euro di sanzioni per l’intestazione fittizia dei veicoli.



Grazie alla partita Iva della sua ditta individuale fondata nel 2016, l’uomo aveva infatti anche goduto indebitamente di agevolazioni fiscali legate alla compravendita delle auto. Tutti i mezzi sono stati segnalati alla Motorizzazione per la cancellazione dal Pubblico registro automobilistico.