Colpita da arresto cardiaco sul volo Pescara-Palermo, salvata da cinque medici a bordo

PALERMO – Cinque medici a bordo di un aereo Volotea in volo da Pescara a Palermo hanno effettuato manovre di rianimazione su una passeggera colpita da arresto cardiaco. Il volo è atterrato nella serata di ieri al Falcone-Borsellino e la donna, una volta rianimata e stabilizzata, è stata trasferita in ospedale con un’ambulanza del 118. A darne notizia è l’aeroporto di Palermo, che attraverso la sua pagina Facebook ringrazia i cinque medici definendoli “angeli”, per il pronto intervento effettuato in volo e l’equipaggio.