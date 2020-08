Proseguono le ricerche del piccolo Gioele a Messina

PALERMO – Proseguono a Caronia, in provincia di Messina, le ricerche del piccolo Gioele, di quattro anni, scomparso lunedi’ scorso con la madre, Viviana Parisi, trovata morta poi sabato. Al lavoro cinofili ed esperti in topografia applicata al soccorso dei vigili del fuoco. A stabilire le cause della morte di Parisi sara’ l’autopsia, disposta dalla magistratura.

Il corpo della donna e’ stato ritrovato poco distante dall’autostrada A20 Messina-Palermo, dove la donna e il figlio sono stati visti per l’ultima volta fuori dall’auto dopo un lieve incidente.