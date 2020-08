Bielorussia in fiamme: “Presidenziali farsa, almeno tre morti tra i manifestanti”

ROMA – “La vittoria di Lukaschenko alle presidenziali di ieri e’ stata inventata di sana pianta: nel nostro Paese gli exit poll sono illegali, ne’ i centri studio indipendenti ne’ i media possono ottenere le percentuali di voto ottenute dai candidati. Nonostante questo, il governo nella tarda serata di ieri ha riferito che Aleksandr Lukashenko avrebbe ottenuto l’80% dei consensi, ma non sappiamo sulla base di cosa sostengano questo fatto. Migliaia di persone che non lo hanno votato poi si sono riversate in strada a Minsk e in altre citta’ per protestare: basta guardare quante erano per capire che Lukashenko non puo’ aver raggiunto cosi’ tanti consensi”. A parlare con l’agenzia Dire e’ un cittadino bielorusso che, per ragioni di sicurezza, ha chiesto di restare anonimo.

“In Bielorussia chiunque critichi il governo finisce in carcere, o peggio” denuncia l’attivista. La notte scorsa nella capitale, l’esercito in tenuta antisommossa ha cercato di disperdere le migliaia di persone scese in strada subito dopo l’annuncio da parte delle autorita’ della sesta vittoria consecutiva del presidente Aleksandr Lukashenko, al potere dal 1994. La sua principale avversaria, Svetlana Tikhanovskaya, si sarebbe fermata al 10%.

Come hanno confermato diversi attivisti e organizzazioni locali ai media internazionali ne sono seguiti scontri e ci sarebbe almeno un morto confermato e duecento arresti. Secondo la fonte raggiunta dalla Dire, i civili uccisi sarebbero invece almeno tre: “Ce lo hanno confermato fonti mediche. Dieci persone sono in terapia intensiva mentre gli ospedali sono pieni di feriti, sarebbero 55”.

Le forze di sicurezza, continua l’attivista bielorusso, “hanno reagito con estrema brutalita’ contro i manifestanti pacifici: cannoni ad acqua, lacrimogeni, pallottole di gomma, granate stordenti, manganelli”.

Un video visionato dalla Dire testimonierebbe la morte di un manifestante, rimasto ucciso poiche’ investito da un camion: “Le autorita’ hanno prima smentito la notizia- riferisce la fonte- poi hanno affermato che il ragazzo si sarebbe gettato sotto il camion. Ma dal filmato e’ evidente che il mezzo aveva la possibilita’ di frenare per evitarlo e non lo ha fatto”.

Quanto agli altri due morti, “si tratta di due giovani: uno e’ stato pesato dai militari mentre l’altro e’ stato colpito al petto da una granata stordente“.

L’attivista lancia un appello alla comunita’ internazionale: “la gente e’ esasperata, ci hanno anche bloccato internet. Solo i piu’ esperti stanno riuscendo ad aggirare i blocchi“.

Mentre dal presidente Vladimir Putin e da quello cinese Xi Jinping sono giunte le congratulazioni alla vittoria dell’alleato, l’Europa secondo l’attivista “deve stare con i cittadini. Questa rielezione e’ un imbroglio e la gente e’ esasperata: l’economia va male, i diritti civili ci vengono negati e le autorita’ non hanno neanche preso provvedimenti contro l’epidemia di Covid-19. Siamo l’unico Paese in cui non e’ scattato il lockdown, e di recente Lukashenko ha dichiarato che ‘l’emergenza e’ finita’. Poi pero’- ha concluso il dissidente- il coronavirus e’ stato strumentalizzato per non autorizzare l’ingresso degli osservatori elettorali esterni”.