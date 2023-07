Temptation Island, le anticipazioni della terza puntata

ROMA – Terzo appuntamento con il reality che mette alla prova l’amore. Lunedì 10 luglio, in prima serata su Canale 5, torna Temptation Island. Nella terza puntata ci saranno “sorprendenti scenari”, come anticipato da Filippo Bisciglia. E non solo. Una coppia vivrà qualcosa che “cambierà per sempre il loro percorso”.

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND

Dopo l’uscita dal programma nella scorsa puntata di Manu e Isabella, sono 6 le coppie rimaste ad affrontare il ‘viaggio dei sentimenti’. Si tratta di Gabriela e Giuseppe, Ale e Federico, Daniele e Vittoria, Alessia e Davide, Francesca e Manuel e Perla e Mirko.

La terza puntata di Temptation Island si apre con un nuovo falò anticipato. A richiederlo Davide, che vuole avere un confronto definitivo con Alessia. Si presenterà la sua fidanzata? Secondo le indiscrezioni che circolano in rete sembrerebbe di sì…

Nel frattempo, ancora momenti difficili per Gabriela. Nelle anticipazioni mostrate da Mediaset, la ragazza scoppia in lacrime dopo aver visto ennesime immagini compromettenti del suo fidanzato ‘American boy’ Giuseppe. A sorpresa, Perla avrà degli atteggiamenti di intimità con uno dei tentatori che manderà in tilt il fidanzato Mirko. Una reazione inaspettata di Daniele, per il web Lenticchio 2.0, sarà tra i momenti clou di questa puntata. Cosa sarà successo con la fidanzata Vittoria?