Oroscopo del 10 Luglio

10/07/23- 28/08/23, MARTE IN VERGINE: LA GUARIGIONE DEL MASCHILE

Marte, Pianeta che esprime energia maschile e fisica, sicurezza di sé, competitività, impulsi sessuali, collera, dall’11 luglio al 28 agosto staziona nel Segno della Vergine, Archetipo governato da un Pianeta intellettuale come Mercurio, che evoca concetti quali: cura, guarigione, lavoro.

Se l’accoppiata Venere-Marte in Leone può aver generato in questo periodo riconoscimento tra Fiamme Gemelle (“Celeste è questa corrispondenza d’amorosi sensi”), con tale passaggio il lavorio sull’energia maschile, iniziato con la congiunzione nell’elemento Fuoco, si sposta su un altro piano.

Siamo sempre nell’ambito di un flusso energetico che spinge per risvegliare, sanare ed esprimere l’Energia Maschile. Abbiamo infatti Marte, il Pianeta Maschile per eccellenza, che si sposta in Vergine, Segno Femminile. Con che tipo di sollecitazioni avremo a che fare?

Qui Marte è un grande e volenteroso lavoratore, attento ai dettagli, non lascia nulla di intentato quando si tratta di raggiungere i suoi obiettivi.

Da un punto di vista Karmico Marte in Vergine chiede di continuare il lavoro di crescita individuale e personale, iniziato con la congiunzione Marte/Venere in Leone, per mettere tali conquiste (Marte) al servizio (Archetipo della Vergine) delle relazioni umane per realizzare lo scopo ultimo che ogni incontro porta insito con sé.

L’Anima qui desidera risolvere blocchi, sensi di colpa legati a sessualità e relazioni provenienti dal passato karmico (Venere, Saturno, Nettuno, Plutone Retrogradi). Saremo inoltre chiamati a lavorare sui temi Io/l’Altro-Maschile/Femminile grazie all’imminente cambio dei nodi lunari che dopo 18 mesi di permanenza sull’Asse Toro-Scorpione si spostano sull’ Asse Ariete (Io, Marte)-Bilancia (l’Altro, Venere). Tratterò il cambio dei nodi lunari con un articolo ad hoc.

Ma cosa significare sanare e guarire (Archetipo della Vergine) l’energia maschile (Archetipo di Marte)?

Un uomo che ha ritrovato il suo Maschile è un uomo saggio che ha sofferto molto e ha riscoperto lentamente l’Amore; perdonando il padre e la madre, perdonando se stesso per tutte le volte in cui ha messo rabbia, aggressività ed Ego di fronte all’Amore e al Vero Sé.

Una donna che sana e cura la sua parte maschile è una donna che non ha bisogno di scimmiottare gli uomini o di essere sopraffatta dall’emotività, ma si manifesta come un Essere completamente consapevole del suo potere creativo di Guida e Illuminazione, che va bel oltre la creazione in senso biologico.

La riconnessione all’energia maschile e femminile è cruciale tra le Leggi che governano l’Universo: per ottenere una reale forza interiore dovremmo abbracciare entrambi i nostri lati, senza farci definire esclusivamente dal nostro genere di appartenenza. In una condizione ideale, queste energie sono in grado di alimentarsi a vicenda e lavorare insieme in una completa armonia che fluisce senza sforzo (mi viene in mente l’Archetipo dei Tarocchi “La Forza”).

Le energie in atto spingono a compiere questo lavoro che verrà portato avanti in base al personale grado evolutivo. Ed ecco comparire dinanzi a me le immagini dei Tarocchi: l’Imperatrice, l’Imperatore, gli Amanti, la Temperanza; risuonano allora le parole del Genio Giorgio Gaber che nella canzone “Quando sarò capace di Amare” descrive in modo divino l’Amore sano e la riappacificazione dentro ognuno di noi del femminile con il maschile “Quando sarò capace di amare probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre né di far l’amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità di un uomo bambino”.

L’idea di guarigione è confermata dagli aspetti che Marte in Vergine manifesterà con gli altri Pianeti: non sarà un lavoro facile (Marte opposto a Saturno e Nettuno R), ma sicuramente i nostri sforzi saranno benevolmente sostenuti dall’Universo (Marte in trigono a Giove, Urano e poi Plutone retrogrado che indicano rispettivamente coraggio, abbondanza, rivoluzione, trasformazione). Desidero condividere con voi una immagine che ho canalizzato durante un bagno di Gong qualche giorno fa: il Principio Maschile che uscendo da un tunnel trova una mano ad accoglierlo, a cui fa seguito un’Araba Fenice (resurrezione dalle proprie ceneri) e un bambino (Purezza).

Allora quale è l’arma (Marte, Dio della Guerra) con la quale compiere il lavoro (Archetipo della Vergine) così apparentemente impegnativo?

Trovare il nostro Scopo in questa incarnazione e offrirlo al Bene Comune. Si tratta di doti e talenti personali, concetti molto ben rappresentati dal Segno della Vergine, coltivando i quali possiamo riequilibrare principio maschile e femminile. Sulla scia di questo riequilibrio saremo in grado di attirare ciò che è veramente in risonanza con il nostro cuore.

Se è vero che Marte rappresenta un Guerriero e la Vergine un laborioso intelletto, come non esprimere il potenziale di questo passaggio richiamando il Guerriero Intellettuale per eccellenza: Marco Aurelio, il mio filosofo preferito. Forse non tutti sanno che Marco Aurelio, di giorno adempiva ai suoi compiti di Imperatore e Guerriero, ma la notte dormiva pochissimo. Passava le ore notturne infatti a scrivere, leggere e meditare circa l’Universo e le sue Leggi, di cui era profondo conoscitore. Nel perfetto stile di Marte in Vergine Marco Aurelio scriveva…

“Qualsiasi cosa ti capiti, è stata prestabilita per te fin dall’Eternità e un fitto intreccio di cause da sempre ha legato la tua esistenza a quell’evento. Venera l’autorità suprema dell’Universo, venera anche l’autorità suprema che è in te. Sei in relazione con ciò che ti circonda e con la causa divina da cui tutto deriva per tutti. Ogni cosa, cavallo o vite che sia è in relazione con te ed è nata con un fine. Perché ti meravigli? Anche il Dio Sole dirà “Sono nato con uno scopo”. E tu? Quale è il tuo fine?”

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Oggi non senti una gran voglia di fare e non escludo che tu debba rivedere accordi o progetti di lavoro. Attenzione in amore perché è difficile mantenere un atteggiamento cauto, specie se chi ti piace non è sincero con te.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio Devi portare avanti da solo troppe cose assieme, sei stanco. Ti senti particolarmente intransigente, non cercare di risolvere le cose con impulsività, rischieresti il peggio!

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno E’ una giornata interessante per il lavoro e per l’amore; tutto si sta muovendo attorno a te in maniera positiva, e questo porta ottimismo e volontà di azione. Novità positive per l’abitazione, eventualmente ci siano dei problemi in questo senso.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Guarda bene tra le bollette, qualcosa è in scadenza. Non rinunciare al certo per l’incerto.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto In amore sei in una fase di stanca, la realtà è che sei preso mentalmente da questioni di lavoro, questo può pesare. Tensioni con familiari. Qualcuno continua ad ostacolare la tua crescita.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Favorita la nascita di un nuovo amore, ma è anche importante in questo periodo sviluppare le nuove opportunità. La forma è migliore, devi essere positivo e ottimista.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Un progetto sarà da cambiare, porta avanti le tue idee per migliorare. L’amore paga pegno.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Qualcosa ti ha stancato o forse ci sono state delle stranezze in famiglia che possono aver provocato qualche discussione. Sul lavoro ci vuole pazienza e sii più tollerante…

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Un nuovo percorso di lavoro deve essere studiato proprio in questi giorni. Attenzione all’aspetto legale di certe situazioni. La passionalità potrebbe farsi sentire.

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio In tutti i progetti ci vuole un po’ di forza in più. Amore più critico che passionale, ma non per colpa tua.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Potrai finalmente esporre i tuoi problemi e trovare chi ti ascolta, oggi le cose funzionano meglio; in amore però sei indeciso oppure il lavoro ruba tempo alla passione.

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Ci vuole più ordine nella tua vita: il lavoro potrebbere conoscere una svolta. Favorito chi cerca un grande amore e c’è soprattutto la voglia di recuperare il tempo perduto!