Roma, incendio al Museo della via Ostiense. Quattro persone intrappolate salvate dai vigili

ROMA – Di poco fa l’intervento delle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale per un incendio in atto nel Museo della Via Ostiense, dove alcune persone erano rimaste intrappolate all’interno dell’alloggio del custode. I fatti poco dopo le 13, quando gli agenti del Reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico), in servizio di controllo nella zona della stazione Ostiense, hanno avvistato la colonna di fumo nero, provenienente dall’area intorno Porta San Paolo. Accorsi sul posto, gli operanti hanno attuato le prime misure di sicurezza, delimitando l’area e allertando immediatemente i soccorsi per la presenza di persone all’interno dello stabile. In attesa dell’arrivo del personale del 118 e dei VVF, prontamente allertati, sono stati i caschi bianchi ad attivarsi, tramite l’uso di un estintore, nel tentativo di spegnere le fiamme. In ausilio sopraggiunte ulteriori unità della Polizia locale con le pattuglie del I Gruppo ‘ex Trevi’. Le 4 persone presenti all’interno dell’alloggio sono state tratte in salvo e per due di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale per intossicazione. L’incendio è stato domato e per gli occupanti sono state attivate le procedure previste per l’assistenza alloggiativa. Sulle cause sono in corso accertamenti tecnici da parte dei Vigili del Fuoco. Avvisata la Soprintendenza per le verifiche del caso.