Ue, Michel: “La proposta non cambia, Recovery Fund da 750 miliardi”

BRUXELLES – Non modificare l’entità del Recovery Fund (750 miliardi di euro) e confermare la proporzione tra trasferimenti a fondo perduto (500 miliardi) e prestiti (250 miliardi): è la linea di Charles Michel, presidente del Consiglio europeo.



Michel è intervenuto oggi in una conferenza stampa in cui ha spiegato la proposta negoziale per raggiungere un accordo su Recovery Fund e Qfp che verrà presentata al vertice cruciale della prossima settimana.



“La proposta prevederà un bilancio europeo per il 2021-2027 di 1.074 miliardi, mentre i rimborsi (meccanismo di correzione per la contribuzione) verranno mantenuti per Germania, Austria, Danimarca, Olanda e Svezia” ha annunciato Michel.

“La proposta all’1,07% è un compromesso tra l’1,09% avanzato a febbraio e la richiesta dei Paesi frugali (Olanda, Danimarca, Austria e Svezia) all’1,05%”.