VIDEO | Bolivia, la presidente Anez positiva al Covid: “Mi guida la fede”

ROMA – La presidente della Bolivia, Jeanine Anez, salita al potere lo scorso anno dopo l’intervento dell’esercito che aveva costretto alla fuga il suo predecessore Evo Morales, ha annunciato di aver contratto il nuovo coronavirus. In un messaggio video il capo di Stato ha aggiunto di essere al lavoro in isolamento. “La fede e il sostegno dei boliviani mi guidano e mi accompagnano”, ha dichiarato Anez, con nel video diffuso su Twitter: “Dio vi benedica”. La presidente, di orientamento conservatore, ha 53 anni. Con la sua ascesa al potere, nonostante manifestazioni di protesta con scontri e vittime in strada, la Bolivia ha chiuso una stagione di riforme di stampo socialista.

