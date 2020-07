Coronavirus, Conte: “Verso la proroga dello stato di emergenza”

VENEZIA – “Nessuno deve sorprendersi se ci avviamo verso la proroga dello stato di emergenza” legato al coronavirus. Lo afferma il presidente del consiglio Giuseppe Conte, oggi a Venezia per il primo test di sollevamento del Mose.

“Lo stato di emergenza non significa che non teniamo sotto controllo il virus, significa semplicemente che siamo poi nella condizione di continuare ad adottare le misure necessarie, anche minimali”, continua Conte.

“Quindi non vi dovrete sorprendere se la decisione sara’ di prorogare lo stato di emergenza. Perche’ se non lo prorogassimo- specifica il premier- non avremo piu’ gli strumenti e i mezzi per continuare a monitorare e poter intervenire e circoscrivere”