VIDEO | Autonomia, Di Maio: “Sarà light”. Intanto Leu attacca: “È un raggiro, cambiano Costituzione”

ROMA – “Noi ci faremo garanti dell’unità nazionale, se autonomia sarà, non si regionalizza la scuola e non si crea disparità nella sanità”. Luigi Di Maio su Facebook parla di “autonomia light” che “non avrà impatto su altre regioni, anzi sarà l’occasione di creare meccanismi di solidarietà nazionale che non ci sono mai stati”. Il vice premier sostiene che dovranno essere garantiti “livelli essenziali di prestazioni e un fondo di perequazione”. Inoltre quando Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna godranno di extragettito lo dovranno “condividere con le altre regioni”.

LEU DEMOLISCE IL TESTO, CONTE: UN RAGGIRO COSTITUZIONALE

Una mozione parlamentare contro l’autonomia differenziata del governo. A presentarla Leu, a prima firma di Federico Conte, parlamentare che ha condotto un’approfondita analisi giuridica del testo normativo. “Per quello che ci è dato di capire – premette Conte- la nostra posizione è nettamente e radicalmente contraria. Si tratta di un raggiro costituzionale perchè bypassa il parlamento, quando invece servirebbe un processo legislativo qualificato. Cambiano la Costituzione senza neanche dichiararlo”.

Il testo delinea “un rapporto quasi privatistico tra tre regioni e lo stato. Le restanti regioni non possono che assistere. Si tratta di un accordo che prevede un deferimento massiccio e strutturale” di risorse e competenze, tale da “configurare delle regioni che in realtà sono stati negli stati”. Per Conte il “principio di solidarietà nazionale trasla dal livello nazionale a quello regionale e si abbandona la funzione redistributiva della leva fiscale prevista dalla costituzione. i ricchi di quella regione aiuteranno i poveri di quella regione non contribuiranno ai poveri dell’intero paese”.