FOTO | VIDEO | Maltempo, spiagge devastate sulla costa adriatica. Un morto nelle Marche

Tempesta di vento a Milano Marittima, gravi danni

Tra i centri più colpiti in Romagna c’è la cittadina di Milano Marittima, nel Comune di Cervia nel ravennate, dove raffiche di vento fortissime (addirittura fino a 150 chilometri orari, fenomeno che in queste ore gli esperti stanno classificando come ‘downburst‘) hanno abbattuto diversi pini marittimi (caduti anche sopra autovetture parcheggiate). Rimini invece è stata colpita da una tromba marina che era ben visibile dalla spiaggia.

(video di Massimo Fusari tratto da Facebook)