Governo, Fontana è il ministro che Salvini vuole agli Affari europei

ROMA – È quello di Lorenzo Fontana, ministro alla Famiglia e delle Disabilità, il nome che il vicepremier Matteo Salvini, a quanto apprende la Dire, ha proposto al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, come ministro agli Affari europei.

La decisione arriverà presto, a quanto si è saputo, è questione di ore. In questo caso toccherà a Fontana, anche vicesegretario federale della Lega Nord, come ha detto Salvini nei giorni scorsi, “stare a Bruxelles sette giorni su sette per difendere gli interessi dell’Italia“.