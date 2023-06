Il Manchester City vince la Champions League, battuto l’Inter

ROMA – Il Manchester City ha vinto la Champions League. La squadra di Guardiola ha battuto l’Inter 1-0. Di Rodri al 67′ il gol decisivo. Grande delusione in campo e sugli spalti dello stadio di Istanbul.

RODRI: “UN SOGNO PER MANCHESTER, MA CHE SQUADRA L’INTER”

“Sono emozionato”, dice l’uomo che ha firmato la prima Champions della storia del Manchester City. Per Rodri, l’autore dell’1-0 che ha battuto l’Inter, “questo è un sogno divenuto realtà. Tutti questi ragazzi qui intorno, che aspettano 20, 30, 40 anni… sono qui solo da quattro anni ma se lo meritano. Negli ultimi anni c’eravamo andati così vicini. Questo è un sogno che si avvera per tutti noi”.

“Non è stata una partita facile”, dice a Bt Sport – Che squadra che abbiamo affrontato. Era incredibile il modo in cui si difendevano, il modo in cui contrattaccavano. Anche a loro va dato merito, perché sono una grande squadra”.

DIMARCO: “SIAMO DELUSI, MERITAVAMO DI PIÙ”

“C’è tanta delusione per quello che abbiamo dimostrato sul campo, ma sono orgoglioso perché abbiamo dato il 120%. Ha vinto la squadra più forte costruita per vincere la Champions”. Così Federico Dimarco ai microfoni di Sky.

“Abbiamo avuto delle occasioni nitide, ma non è bastato – dice il laterale dell’Inter sconfitta dal City – il loro portiere ha fatto grandi parate. Meritavamo di più. Ma siamo contenti perché abbiamo fatto un grande percorso in Champions. Il secondo posto vale tanto”.

INZAGHI: “TANTI RIMPIANTI, MA I GIOCATORI SONO STATI PERFETTI”

“Ho fatto i complimenti ai ragazzi, sono stati grandiosi. So che è un momento difficile. Abbiamo perso una finale di cui siamo orgogliosi. Questi giocatori non li cambierei con nessuno e tutto il mondo ha visto perché. Sono stati perfetti. Abbiamo concesso davvero poco a una squadra fortissima. Ci sono tanti rimpianti”. Sono le parole d’amarezza di Simone Inzaghi a Sky, dopo la finale di Champions.

Per il tecnico dell’Inter “la squadra ha messo in campo una gara seria, organizzata. I giocatori sono abbattuti e tristi. Ma è la quinta finale in 20 mesi e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto”.

“Nel primo tempo non abbiamo sofferto tantissimo ma potevamo fare meglio. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene e creato tante occasioni da gol. La traversa, la ribattuta di Lukaku… ti chiedi come mai la palla non sia entrata. Mi sarei voluto giocare i supplementari“.

“Abbiamo fatto un grandissimo percorso. Ci vogliamo tornare in finale, e abbiamo le possibilità per farlo. E’ un percorso di crescita”.

