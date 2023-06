Domani i funerali di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago: cerimonia privata

NAPOLI – “La famiglia Tramontano comunica che i funerali di Giulia e di Thiago si svolgeranno alle ore 15 nella giornata di domenica 11 giugno nella Parrocchia Santa Lucia di Sant’Antimo con una cerimonia strettamente privata. Si chiede la massima osservanza di tale volontà ad ulteriore riprova della vicinanza e dell’affetto che l’intera comunità ha già sentitamente dimostrato”. Così in un post su Facebook Massimo Buonanno, sindaco di Sant’Antimo (Napoli), rende noti i particolari delle esequie Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa a Senago dal compagno Alessandro Impagnatiello.

Il post del primo cittadino è stato rilanciato da Chiara, sorella di Giulia, che su Facebook scrive: “Grazie a tutti per l’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci. I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti. Siamo certi che capirete, perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto”.

