Radio Zeta Future Hits, tutto pronto per l’evento al Foro Italico: tutti i protagonisti

ROMA – È tutto pronto per la 2ª edizione del Radio Zeta Future Hits Live, che, dopo il successo dello scorso anno, raddoppia! A grande richiesta, quest’anno saranno due le date del Festival della Generazione Zeta: sabato 10 giugno 2023 al Centrale del Foro Italico di Roma e il 30 agosto all’Arena di Verona.

Sul palco, dal vivo, tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni, tutti in una sera. Saranno loro i grandi protagonisti del Radio Zeta Future Hits Live, che mette al centro la musica degli artisti che meglio rappresentano la nuova scena italiana. Questo il cast completo: Achille Lauro & Rose Villain, Alfa, Angelina Mango, Ariete, Blanco, Boro Boro & Oriana, Bresh, Elettra Lamborghini, Elodie, Fedez, Annalisa & Articolo 31, Francesca Michielin, Gazzelle, Geolier, Lazza, Lda, Madame, Mahmood, Mara Sattei, Matteo Paolillo, Mr. Rain e Sangiovanni, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Tananai, Tommaso Paradiso, Fabio Rovazzi & Orietta Berti, Tony Effe & Emma, Irama & Rkomi.

ESIBIZIONI INEDITE

Quest’anno, il Radio Zeta Future Hits Live si impegna ad offrire ancora di più, con una serie di sorprese senza precedenti. Sul palco saranno presentate molte esibizioni inedite e studiate appositamente per regalare al pubblico un’esperienza unica. In questo spettacolo che inaugura la stagione estiva della Generazione Zeta, il pubblico avrà anche la fortuna di assistere per la prima volta, dal vivo, a alcune delle canzoni e dei duetti più attesi dell’estate.

Dopo il sold out dello scorso anno, il Radio Zeta Future Hits Live cambia location e raddoppia per permettere a tutti di poter assistere alla manifestazione. Il 10 giugno sarà il Centrale del Foro Italico di Roma ad accogliere il pubblico e tutti i cantanti che compongono l’incredibile cast del Festival della Generazione Zeta. Mentre, il 30 agosto, Future Hits Live di Radio Zeta farà tappa nell’incantevole Arena di Verona per una serata che raccoglierà tutte le emozioni di una estate ormai giunta al termine e darà il via alla nuova stagione autunnale, regalando una carica di energia indimenticabile.

LA NUOVA DATA DEL 30 AGOSTO ALL’ARENA DI VERONA

“Siamo felicissimi di annunciare l’aggiunta di una nuova data agli imperdibili eventi live del gruppo RTL 102.5. Dopo il Power Hits di RTL 102.5 a Verona e il Radio Zeta Future Hits a Roma, ampliamo l’offerta, portando anche il Future Hits Live a Verona. Questa nuova occasione ci permetterà di offrire ancora più divertimento e spettacolo ai nostri ascoltatori e di aprire e chiudere l’estate con i nostri eventi. A giugno lanciamo le future hits dell’estate a Roma, a fine agosto decretiamo il Power Hit dell’estate su RTL 102.5 e, su Radio Zeta, scopriamo le nuove hits che ci accompagneranno in autunno”, dichiara Lorenzo Suraci presidente e editore del gruppo Rtl 102.5.

“Giunto alla sua seconda edizione, il Radio Zeta Future Hits Live è già diventato un appuntamento imperdibile per tanti ragazzi. Sancisce la fine della scuola e l’inizio delle vacanze, e permette di condividere tutta la musica che l’estate ci riserva, in una sola serata”, dichiara Federica Gentile, direttrice di Radio Zeta.

Sarà possibile seguire il Radio Zeta Future Hits Live a partire dalle 21, in diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno e in chiaro su TV8.

PRESENTANO CAMILLA GHINI, JODY CECCHETTO E PAOLA DI BENEDETTO

Per il secondo anno consecutivo, il Radio Zeta Future Hits Live 2023 sarà presentato da Camilla Ghini, Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto. Volti e voci di Radio Zeta, Camilla e Jody incarnano i valori della Generazione Zeta, perché la vivono ogni giorno, dentro e fuori la radio, e sul palco porteranno energia e freschezza. Al loro fianco anche Paola Di Benedetto, a lungo conduttrice su Radio Zeta e RTL 102.5, che si riunisce alla famiglia della prima radiovisione d’Italia per la sua seconda conduzione del Radio Zeta Future Hits Live.

All’interno del palinsesto di Radio Zeta, Jody Cecchetto e Camilla Ghini conducono “Aperizeta”, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21.

“Sono contentissimo ed emozionato di poter risalire sul palco di Radio Zeta Future Hits Live per il secondo anno, dopo averlo inaugurato l’anno scorso. Quest’anno puntiamo a riconfermare questo evento come simbolo della nostra generazione, la Generazione Zeta! Non vedo l’ora!”, dichiara Jody Cecchetto.

“Sono contenta di avere la possibilità di condurre per il secondo anno consecutivo questo festival, a fianco di due amici come Paola e Jody. Radio Zeta è una delle pochissime realtà che dà a noi giovani conduttori la possibilità di mettersi alla prova in prima serata su un palco così importante e intorno agli artisti più seguiti del momento. Il mondo della musica cambia continuamente, ed è straordinario avere il privilegio di vivere questa evoluzione accanto alla Generazione Zeta”, continua Camilla Ghini.

“Sono molto felice di poter tornare con Camilla e Jody alla conduzione di Future Hits Live, quest’anno però nella meravigliosa cornice del Foro Italico a giugno e all’Arena di Verona ad agosto. Non c’è modo migliore di iniziare l’estate con tanta musica e divertimento”, conclude Paola di Benedetto.

PALCO E PRODUZIONE: LA NOVITÀ DI QUEST’ANNO È IL PALCO A 360°

Quest’anno sarà il Centrale del Foro Italico di Roma ad accogliere Radio Zeta Future Hits Live del 10 giugno 2023. Tra le grandi novità di questa edizione c’è lo speciale palco posto al centro della venue, per uno spettacolo a 360 gradi, che garantirà un’esperienza unica per tutti i presenti. Il palco a 360 gradi consentirà agli artisti di esibirsi sotto ogni angolazione, dando al pubblico la possibilità di godere di un’esperienza musicale immersiva e coinvolgente. Inoltre, il 30 agosto, Future Hits Live di Radio Zeta si trasferirà all’Arena di Verona, che, dopo aver ospitato i più grandi nomi della musica italiana, questa volta darà il benvenuto agli artisti di oggi e di domani, pronti a offrire uno spettacolo straordinario, perfettamente in linea con la Generazione Zeta.

«L’intera produzione del Radio Zeta Future Hits Live è stata appositamente concepita per questo evento. Il nostro palco a 360° rappresenta una novità assoluta nell’ambito della produzione dei live, introducendo una tecnica innovativa che coinvolge il pubblico in modo unico. Attraverso un sofisticato sistema di audio e luci che si origina dal centro e si diffonde in tutta la venue, siamo in grado di offrire un’esperienza di spettacolo senza precedenti. Ma ciò che rende questa produzione eccezionale è il nostro pubblico, il fulcro stesso dell’evento. Ogni elemento del palco è stato progettato con l’intento di immergere completamente gli spettatori nello spettacolo, facendoli sentire parte integrante e protagonisti, al pari degli artisti che si esibiranno. La nostra missione è creare produzioni che pongano il pubblico al centro dell’attenzione, facendolo sentire il protagonista assoluto di ogni momento», dichiara Fabio Marcantelli, produttore esecutivo del Radio Zeta Future Hits Live.

I SOCIAL DI RADIO ZETA E IL “DIETRO LE QUINTE”

Durante il Radio Zeta Future Hits Live, Radio Zeta e RTL 102.5 – attraverso i principali canali social: Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Twitch, LinkedIn e Instagram – offriranno ai propri followers una copertura completa del dietro le quinte del Festival della Generazione Zeta.

Inoltre, i social di Radio Zeta forniranno un punto di vista diverso e privilegiato sulle performance live, permettendo ai fan di vivere l’energia e l’entusiasmo del concerto direttamente dal palco, grazie a contenuti esclusivi e speciali. Attraverso interviste esclusive, backstage, prove e momenti inediti, il team social di Radio Zeta e RTL 102.5 permetterà ai fan di avere uno sguardo privilegiato su tutto ciò che si cela dietro il grande mondo del Radio Zeta Future Hits Live.

L’hashtag ufficiale del Radio Zeta Future Hits Live è: #radiozetaFHL23