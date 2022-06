Tennis, Berrettini batte Sonego e vola in semifinale a Stoccarda

ROMA – Al rientro in campo dopo l’infortunio e l’operazione alla mano Matteo Berrettini raggiunge la semifinale del torneo di Stoccarda. Il tennista romano ha vinto il derby italiano con Lorenzo Sonego in tre set: 3-6 6-3 6-4. Ora affronterà il tedesco Oscar Otte, approdato in semifinale grazie al ritiro del francese Benjamin Bonzi. Berrettini, numero 10 del ranking ATP e testa di serie numero 2 del torneo, ha vinto a Stoccarda nel 2019, e sull’erba tedesca è ancora imbattuto.

BERRETTINI: IL NOSTRO MIGLIOR TENNIS

“Non è certo facile dopo tre mesi di assenza, sono molto contento per questa vittoria“, commenta Berrettini. “Dura giocare con un amico? Giochiamo nei migliori tornei del mondo, è uno dei pochi amici che ho nel tour, ci alleniamo insieme e non è facile giocarci contro perché ci conosciamo. Congratulazioni a lui per il grande torneo. In alcuni momenti abbiamo giocato il nostro miglior tennis”.

