Genova, è morta la 18enne con trombosi cerebrale che si era vaccinata con AstraZeneca

GENOVA – È deceduta all’ospedale San Martino di Genova la 18enne di Sestri Levante ricoverata domenica scorsa per una trombosi cerebrale. Lo conferma, in una nota, lo stesso policlinico. La notizia era iniziata a circolare già nel pomeriggio, con una comunicazione del sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio. Tuttavia, non era stata confermata dal nosocomio fino a pochi istanti fa, quando è ufficialmente “terminato il periodo di osservazione”. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. La giovane era stata vaccinata il 25 maggio con AstraZeneca, nell’ambito delle “open week” organizzate dalla Regione Liguria per i vaccini a vettore virale per la popolazione tra i 18 e 60 anni.

