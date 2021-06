La Società delle storiche a congresso: ‘La storia di genere: percorsi, intrecci, prospettive’

ROMA – ‘La storia di genere. Percorsi, intrecci e prospettive’ è il titolo dell’VIII Congresso della Società italiana delle storiche (Sis), organizzato in collaborazione con l’Università di Verona, in corso su Zoom la cui giornata conclusiva è prevista il 12 giugno. Gli interventi, suddivisi in 44 sessioni parallele, come si legge sul sito della Società, dall’antichità alla contemporaneità si riferiscono a diversi contesti geo-politici e culturali (Europa, Americhe, Medio ed Estremo Oriente, Africa) analizzati con approcci che focalizzano l’attenzione su realtà locali, nazionali, transnazionali.



Il Congresso sarà inaugurato dalla professoressa Joanna De Groot con una lectio magistralis intitolata ‘The Space of Gender and the Gender of Space: some Thoughts from a Historian of Nineteenth Century Iran’. È un omaggio della Sis alla memoria di Anna Vanzan, iranista, componente del direttivo della Società dal 2014 al 2018 e della redazione della rivista ‘Genesis’, prematuramente scomparsa nel 2020. Il Congresso – come si legge nel comunicato stampa – costituirà un luogo, seppur virtuale, di intenso scambio e confronto. I lavori si terranno on line sulla piattaforma Zoom.



Per seguire i panel sarà sufficiente iscriversi ai rispettivi link pubblicati sul sito della Sis (www.societadellestoriche.it) e su quello dell’Università di Verona (www.univr.it). Il Congresso – si legge in conclusione nel comunicato – beneficia del contributo della Giunta Centrale per gli Studi Storici, della Libera Università di Bolzano, di IVRES – Associazione veronese di documentazione, studio e ricerca – Biblioteca e archivio storico, della Cgil regionale del Veneto, di Spi-Cgil Veneto.