Al via a Courmayeur la grande festa dello sport

COURMAYEUR – Un village per gli appassionati di trail, un tavolo di lavoro sulla sicurezza nelle gare e un trekking pensato ad hoc. Questi gli ingredienti di Ox Outdoor Sport Expo, la grande festa dello sport in natura organizzata da Vda Trailers, che da domani a domenica si approprierà della Val Veny. L’area Camping Monte Bianco La Sorgente ospiterà per tutto il fine settimana gli stand delle maggiori aziende del mondo outdoor, a disposizione per test prodotti, con i loro ambassador, tra cui gli atleti Franco Collé per Karpos e Dimitra Theocharis per Scarpa.

Sabato 12 giugno verrà presentato il libro “Un giorno ancora. Il mio viaggio dentro il Tor” dell’ultratrail Guendalina Sibona, seguiranno la conferenza stampa di presentazione dei mondiali di plogging, la corsa con raccolta di rifiuti in programma il prossimo autunno in Italia; l’intervento a cura dello psicologo dello sport Paolo Trabucchi sul tema “Che cosa ho imparato dai Trailers?” ed il Tavolo Trail sulla sicurezza nelle gare a cura degli organizzatori delle più importanti competizioni italiane di trail running.

Domenica 13 sarà la volta del Gran Trekking della Val Veny: 16 chilometri e 550 metri di dislivello positivo da percorrere in compagnia delle guide dell’Associazione Nabumbo (iscrizione obbligatoria entro l’11 giugno). L’accesso alla manifestazione è gratuito. Saranno garantite l’osservanza delle norme anti-Covid e la costante sanificazione di strutture e attrezzature laddove necessario.

LEGGI ANCHE: La Regione Valle d’Aosta protesta per un Pnrr “estremamente centralistico”