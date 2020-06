Difesa, arriva il protocollo per i militari guariti dal Covid-19

ROMA – Per tutto il personale della Difesa guarito dal Covid-19 e’ in arrivo un Protocollo di sorveglianza sanitaria. Tutte le informazioni e i criteri sono disponibili al link http://www.Difesa.it/GiornaleMedicina/Osservatorio_epidemiologico/ Pagine/default.aspx. Si tratta di un follow up ufficiale, su base volontaria e previo consenso informato, appositamente pianificato per intercettare le conseguenze che il virus lascerebbe anche ‘nei guariti’.

La popolazione dei pazienti, divisa tra asintomatici, paucisintomatici, sintomatici e gravi viene quindi indirizzata a un programma di monitoraggio diversificato. I test vanno dagli esami del sangue, ai test sierologici, ad esami strumentali. La sorveglianza e’ suddivisa quindi in due fasi: un test basico e una serie di esami aggiuntivi discrezionali. La Difesa con questa misura anticipa e ufficializza di fatto una misura sanitaria di accertamento post Covid-19.