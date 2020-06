De Magistris: “Biglietti per Paul McCarteney vanno rimborsati”

NAPOLI – “Assolutamente si'”. Non ha dubbi il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, circa la necessita’ di dover rimborsare i biglietti per i concerti annullati di Paul McCarteney. Due le date italiane saltate a causa dell’emergenza Covid-19 e le successive norme anti contagio. I fan dell’ex Beatles si sono visti negare il rimborso dei tagliandi acquistati ottenendo in cambio solo dei voucher, di pari importo, “spendibili” per altri spettacoli.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Steve McCurry omaggia l’Italia con i suoi scatti più belli, il web si commuove

“Stasera – ha ricordato il primo cittadino intervenendo a Cento Citta’, programma radiofonico in onda su Rai Radio Uno – avremmo avuto questo concerto su cui tanto avevamo lavorato”. Il non avere “McCartney in piazza Plebiscito e’ un grande dolore. Vediamo se riusciamo a recuperarlo l’anno prossimo. Pero’ – ha infine concluso de Magistris – e’ chiaro che i biglietti vanno rimborsati”.

LEGGI ANCHE: Rinviato al 2021 il concerto di Paul McCartney a Napoli