Tg Cinema, edizione del 10 giugno 2020

HOLLYWOOD: LA ‘MACCHINA’ DEL CINEMA RIPARTE IL 12 GIUGNO

L’Assessorato alla salute pubblica della California ha dato il via libera alla ripartenza, prevista per il 12 giugno, delle produzioni cinematografiche, televisive e musicali. L’industria però deve rispettare alcune misure di sicurezza per la salute del cast e della troupe. Tra queste, no ai baci sul set e alle scene di massa, no ai viaggi durante le riprese, controllo della temperatura all’ingresso e somministrazione del test per il Coronavirus. Inoltre, è obbligatorio indossare dispositivi di protezione (come mascherine e guanti), sanificare gli spazi di lavoro, no ai buffet ma sì al cibo in monoporzione e l’istituzione di un responsabile che faccia rispettare le misure di sicurezza.

‘UNPOSTED’, IL DOCU-FILM SU CHIARA FERRAGNI CANDIDATO AI NASTRI D’ARGENTO

È inarrestabile il successo di ‘Unposted’, il docu-film sulla vita di Chiara Ferragni diretto da Elisa Amoruso. Presentato alla 76. Mostra del Cinema di Venezia, la pellicola è stata candidata nella sezione documentari dei Nastri d’Argento 2020, i premi del Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. Ad annunciarlo la stessa imprenditrice digitale sui social. “Grazie a tutti voi per averlo reso il film evento più visto della storia del cinema italiano ed ogni giorno continuate a guardarlo in tantissimi su Amazon Prime Video”, ha commentato la Ferragni in una storia su Instagram.

‘L’ASSISTENTE DELLA STAR’: DAKOTA JOHNSON AL CINEMA IL 26 GIUGNO

Il 26 giugno arriva al cinema e in video on demand, distribuita da Universal Pictures, ‘L’assistente della star’, la commedia al femminile sul coraggio e sull’emancipazione diretta da Nisha Ganatra con Dakota Johnson, Tracee Ellis Ross e Ice Cube. La storia, ambientata nella scintillante scena musicale di Los Angeles, racconta le vicende di Grace Davis, una superstar di successo, e di Maggie, la sua sovraccarica assistente personale con il sogno di diventare una produttrice musicale. La riapertura delle sale è prevista per il 15 giugno, con il rispetto delle misure di sicurezza contenute nell’ultimo Dpcm.

‘SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO 2’: INIZIATA LA PRODUZIONE DEL SEQUEL

È iniziata la produzione di ‘Spider-Man: Un Nuovo Universo 2’, il sequel dell’acclamato lungometraggio d’animazione Sony, uscito nel 2018. A fare l’annuncio ufficiale è stato Nick Kondo, l’animatore di Sony Imageworks, attraverso un tweet: “Primo giorno di lavoro”. Queste le parole di Kondo che accompagnano un breve video in cui mostra il logo del protagonista Miles Morales e annuncia l’arrivo al cinema della pellicola nel 2022. Ancora non sono stati svelati dettagli sulla trama, ma la storia dovrebbe concentrarsi sulla relazione sentimentale tra Miles e Gwen Stacy, la Spider-Woman appartenente ad un’altra dimensione. Nel sequel spazio anche per Miguel O’Hara nonché Spider-Man 2099, apparso nella scena post-credits del primo capitolo.